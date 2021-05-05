Єлизавета Ястремська вже полетіла до США.

"Міс Україна 2020" Єлизавета Ястремська полетіла до США, щоб взяти участь у Міжнародному конкурсі краси "Міс Всесвіт".

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28-річна модель представить нашу країну на конкурсі краси в Майамі. З собою вона взяла три валізи. Каже, що мало бути більше речей, але через карантин більшість заходів на конкурсі скасували.

Також Ліза зізналася, що про участь у світовому конкурсі краси мріяла з дитинства і тільки з третьої спроби отримала можливість представити Україну.

Нагадаємо, що раніше дівчині відмовили у візі в США через те, що її рідна сестра вийшла заміж за громадянина США і проживає з ним в Майамі. Але зараз ситуація вирішилася.

Хто така Єлизавета Ястремська:

Дівчина народилася в Києві

Вона володіє кількома іноземними мовами

Проходила курси візажистів і закінчила школу телеведучих

Працювала моделлю і встигла побувати на сторінках багатьох відомих журналів таких як Playboy, XXL, L'officiel, Наталі, Ліза

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Автор: Діана Могилєвич