Хтось із них допомагає біженцям, а хтось збирає гроші на допомогу.

Зарубіжні актриси українського походження не залишилися осторонь від війни, яку на території України розв'язала Росія. Вони всіляко підтримують нашу країну.

Міла Куніс

Міла Куніс - це американська актриса, яка народилася в Чернівцях. Попри те, що вона вже багато років живе за кордоном і знімається в голлівудських фільмах, про свою Батьківщину вона не забуває. Міла Куніс і Ештон Кутчер зібрали 20 млн доларів на допомогу Україні. Ці гроші вони перерахують на допомогу постраждалим від військових дій.

Ольга Куриленко

Французька модель і актриса Ольга Куриленко народилася в Бердянську, який значно постраждав через російських окупантів. З першого дня вторгнення Росії в Україну Куриленко закликала зупинити війну, а також допомогти українським дітям-сиротам. При цьому Куриленко не називає Росію агресором.

Іванна Сахно

Голлівудська актриса Іванна Сахно родом з Києва. І коли окупанти вторглися в нашу країну вона одразу ж закликала зупинити кровопролиття в Україні. Попри те, що Сахно з 2013 року живе і працює в США, вона має сильні проукраїнські погляди. Зокрема, у 2014 році під час Революції Гідності разом з українською діаспорою Лос-Анджелеса Сахно виходила на мітинги на підтримку України. А в 2016 році на червоній доріжці Каннського кінофестивалю Сахно з'явилася з табличкою на підтримку ув'язненого українського режисера Олега Сенцова.

Віра Фарміга

Американська актриса Віра Фарміга народилася в США, але має українське коріння. Її батьки емігранти з України. Віра була вихована в острівній українсько-американській громаді в Ервінгтоні, Нью-Джерсі. 22 березня 2022 року Віра опублікувала відео на своїй сторінці в Instagram, в якому продекламувала вірш українського поета Симоненка в оригіналі. З початку російського вторгнення актриса також публікувала на своїй сторінці і ряд інших постів, що виражають підтримку Україні, зокрема рядки з українського гімну, а також обкладинку "Time" з цитатою президента України Володимира Зеленського.

Кетрін Винник

Канадська актриса українського походження Кетрін Винник також підтримала Україну. 24 лютого Кетрін написала: "Ми мирна країна. Ми не заслуговуємо на цю війну". Наступні дні актриса додавала й інші інформаційні повідомлення: заклик подивитися фільм "Зима у вогні", промови президента України Зеленського Володимира і відео бомбардувань українських міст. У березні 2022 року Винник разом зі своєю мамою створила благодійний фонд Winnick Fondation для збору коштів на потреби України.

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