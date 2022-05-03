Шеф-кухар згадав події минулого року.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко зізнався, що ще влітку 2021 року українські військові вразили його своїм професіоналізмом і майстерністю. Тоді він був свідком військових тренувань. Спогадами кулінар поділився в Instagram.

"12 днів, все тільки за стандартами НАТО, оборона, контратаки, водні перешкоди, рейди, бої в урбанізованій місцевості. У сумі кілька тисяч військових від нас і Великобританії, Америки, Литви та Швеції. І ось я там стою на полі, варю борщ, підглядаю за змаганнями одним оком, бачу, як працюють наші, і виловлюю з каструлі свою відвислу щелепу. ЗСУ діяли так, що не тільки я, але і всі країни-партнери цих навчань були в шоці. Я вам це як свідок кажу. Сильно, красиво, технічно", - захопився Клопотенко.

"Тому, котики, Україна в руках дуже сильних фахівців. Віримо в ЗСУ", - резюмував шеф-кухар.

Нагадаємо, Євген Клопотенко у Львові зварив 320 літрів борщу для волонтерів і біженців.

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