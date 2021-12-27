За словами Санти Дімопулос, чоловік завжди дарує їй тільки те, що вона дуже хоче.

Українська співачка Санта Дімопулос в програмі "Світське життя" розповіла, що чоловік Ігор Кучеренко, з яким вона перебуває у шлюбі з 2015 року і виховує дочку Софію, завжди запитує у друзів, що вона хоче на Новий Рік.

Минулого року Ігор подарував Санті кольє Cartier, яке вона вже дуже давно хотіла.

Читайте також74-річна Софія Ротару кардинально змінилася заради виступу в РФ"Мій чоловік телефонує моїм друзям і дізнається, чого мені хочеться і я завжди отримую щось конкретне, що я просто дуже хочу. Минулого року це було кольє Cartier дуже красиве", - сказала Дімопулос.

Також співачка зазначила, що цей Новий рік вони всією сім'єю проведуть в Дубаї. Вони відправляться в теплу країну на цілий місяць, бо скучили за сонцем.

Зазначимо, Санта Дімопулос тричі була одружена. Від екс-чоловіка Андрія Джеджули вона виховує сина Даніеля. А в шлюбі з Ігорем Кучеренко у неї народилася дочка Софія.

Раніше УНІАН повідомляв, що Санта Дімопулос поділилася фотографіями з відпустки.

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