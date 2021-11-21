MamaRika поділилася подробицями свого інтимного життя в програмі "Світське життя".

Українська співачка MamaRika і її чоловік, комік Сергій Середа відверто розповіли про секс після народження сина Давида.

Так, 2 серпня зірка народила первістка. Вагітність у неї проходила з ускладненнями, тому лікарі заборонили подружжю вести інтимне життя. А ось зараз Соломія Вітвіцька в рамках програми "Світське життя" поцікавилася у молодих батьків, чи відновили вони заняття сексом.

"Сьогодні ми кидали монетку - буде секс або інтерв'ю", - пожартував Сергій Середа.

Читайте такожНазвано топ-5 найкрасивіших співачок України: оцінка чоловіківА ось MamaRika розповіла, що секс є, але не так часто, як хотілося б.

"Насправді він існує. Не дуже часто, зате який", - з посмішкою відповіла зірка.

Нагадаємо, раніше MamaRika і Сергій Середа охрестили сина. Таїнство хрещення зіркові батьки влаштували вдома.

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Автор: Діана Могилєвич