В Україні вже сьомий день йде війна, яку розв'язала РФ.

Українські зірки заспівали гімн України на підтримку нашого народу, який шостий день бореться з російськими окупантами за свободу. У відеоролику артисти співають гімн та тримають у руках заклики зупинити війну, підтримувати українських військових, що героїчно тримають оборону.

У виконанні гімну взяли участь фронтмен гурту ВВ Олег Скрипка, телеведучий Юрій Горбунов, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна, реперка Alyona Alyona, співачка та активістка Руслана, співак Павло Зібров, фронтмен гурту Pianoboy Дмитро Шуров, співачка Tayanna, хітмейкер MONATIK, учасник "Голосу країни" LAUD, актор Станіслав Боклан, співак Артем Пивоваров, лідер гурту Антитіла Тарас Тополя, солістка гурту Kazka Олександра Заріцька, фронтмен гурту Kadnay та учасник шоу "Танці з зірками" Дмитро Каднай, акторка Олена Кравець, телеведуча Леся Нікітюк, співак Макс Барських, телеведуча Катя Осадча, ведучий шоу "Сніданок. Вихідний" та актор Олександр Попов, фіналіст "Голосу країни" Khayat, телеведуча Ольга Фреймут, актор Володимир Горянський, переможець "Танці з зірками-5" Артур Логай, співачка Ніно Катамадзе, шоумен Дмитро Коляденко, ведуча ТСН Соломія Вітвіцька, тренерка шоу "Голос країни" Оля Полякова разом із донькою Машею, комік Юрій Ткач, фехтувальниця Ольга Харлан, блогерка Анна Трінчер, актор Арам Арзуманян, співак Віктор Павлік, співачка Злата Огнєвіч та інші.

Телеканал 1+1 запустив патріотичний флешмоб "Музична оборона" на підтримку українського народу, який вже п‘яту добу героїчно бореться з російськими окупантами. Учасники шоу "Голос країни" телеканалу 1+1 та зірки шоу-бізнесу активно знімають для соц.мереж відео, в яких виконують вже відомі або тільки-но написані пісні про війну та гімн України. Під відео ставлять хештег #музичнаоборона.

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