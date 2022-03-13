Дівчата у відеозверненні захопилися мужністю захисників.

Популярні українські блогерки та артистки записали відеозвернення зі словами подяки на адресу всіх захисників України.

Відповідне відео опубліковано в соцмережах знаменитостей.

До звернення приєдналися Аlyona Alyona, Альона Венум, Даша Астаф'єва, Саша Бо, Лера Педан, Jerry Heil, Анна Трінчер, Леся Нікітюк та інші.

Дівчата емоційно подякували всім захисникам української землі за супротив окупантам. "Повертайтесь живими", - побажали вони.

Війна в Україні 2022

Нагадаємо, Російська Федерація почала вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. Відомо, що військові РФ зайшли в нашу країну з території Білорусі. Крім того, на сьогодні путінські військові запускають ракети в бік України з території Білорусі. Проти РБ деякі країни ввели санкції за співучасть у вторгненні.

Також регулярно з'являються повідомлення про те, що Республіка Білорусь може почати вторгнення в Україну на стороні РФ. У мережі публікують фото і відео переміщення російської техніки по території РБ.

Вас також можуть зацікавити новини: