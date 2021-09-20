Український телеведучий Володимир Остапчук купив ділянку, на якій йде будівництво двоповерхового будинку. Зараз там поки тільки голі стіни.
"У нас буде будинок. Так, така довгоочікувана для нас новина. У Остапчуків буде своє сімейне гніздечко, юхууу", - написав Остапчук.
Його дружина, нотаріус Христина Горняк також привітала їх з такою грандіозною покупкою.
"Я так рада за нас", - написала дівчина.
"Це міць", "Як це круто. Вітаю вас", "Щастя вам в новому будинку", "Клас", - пишуть шанувальники в коментарях.
Читайте такожПугачова крутила пристрасний роман з Розенбаумом - журналістХто такий Володимир Остапчук
Володимир Остапчук - український актор, телеведучий, радіоведучий, стендап-комік. Ведучий пісенного конкурсу Євробачення-2017, ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна".
У Володимира Остапчука є сестра-двійняшка Ольга і старший брат Андрій. Від першого шлюбу з Оленою Войченко (2007-2020) є двоє дітей: дочка Емілія і син Еван. З 15 жовтня 2020 року одружений на Христині Остапчук (Горняк).
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