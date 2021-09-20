Зараз шоумен займається ремонтними роботами, бо від будинку там поки тільки стіни.

Український телеведучий Володимир Остапчук купив ділянку, на якій йде будівництво двоповерхового будинку. Зараз там поки тільки голі стіни.

"У нас буде будинок. Так, така довгоочікувана для нас новина. У Остапчуків буде своє сімейне гніздечко, юхууу", - написав Остапчук.

Його дружина, нотаріус Христина Горняк також привітала їх з такою грандіозною покупкою.

"Я так рада за нас", - написала дівчина.

"Це міць", "Як це круто. Вітаю вас", "Щастя вам в новому будинку", "Клас", - пишуть шанувальники в коментарях.

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Володимир Остапчук - український актор, телеведучий, радіоведучий, стендап-комік. Ведучий пісенного конкурсу Євробачення-2017, ведучий шоу "Маска" на каналі "Україна".

У Володимира Остапчука є сестра-двійняшка Ольга і старший брат Андрій. Від першого шлюбу з Оленою Войченко (2007-2020) є двоє дітей: дочка Емілія і син Еван. З 15 жовтня 2020 року одружений на Христині Остапчук (Горняк).

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Автор: Діана Могилєвич