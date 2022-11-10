Причиною смерті називають передозування.

Відомий російський актор родом зі Слов'янська Андрій Стоянов пішов з життя у віці 48 років. Відомо, що він зловживав наркотичними речовинами - про це неодноразово говорила його дружина, порноактриса Олена Беркова.

За даними росЗМІ, 10 листопада він знепритомнів. Близькі актора викликали "швидку", проте медикам не вдалося врятувати йому життя. Коли відбудуться похорони - невідомо.

До слова, Беркова зазначила, що її чоловік зловживав метадоном.

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Що відомо про Андрія Стоянова

Андрій Стоянов народився 9 травня 1974 року в Слов'янську Донецької області. З 2007 року став зніматися в телесеріалах, дебютувавши в стрічці "Адвокат-4" (зіграв Жору Черкасова). Першу впізнаваність йому приніс кримінальний бойовик "Час Волкова", в якому він знявся в декількох сезонах.

Також в його фільмографії є такі стрічки як "Під прицілом", "40+, або Геометрія кохання", "Форс-мажор", "Оптимісти", "Мама Лора" та інші.

Позиція Андрія Стоянова щодо війни в Україні

Стоянов багато років жив і працював в Росії. З 24 лютого 2022 року він жодного разу не висловився про війну в рідній Україні.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть вокаліста і засновника рок-групи Nazareth.

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