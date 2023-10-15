Йому було всього 79 років.

Сьогодні, 15 жовтня, стало відомо про смерть народного артиста України Олександра Вострякова. Його не стало на 80-му році життя. Причина смерті поки невідома.

"З глибоким сумом сповіщаємо, що пішов у вічність народний артист України, багаторічний соліст Національної опери України, професор НМАУ ім. Чайковського Олександр Востряков. Висловлюємо співчуття рідним і близьким видатного співака. Світла і вічна пам'ять", - йдеться в повідомленні Національної музичної академії в Facebook.

Попрощатися з артистом можна буде 17 жовтня в парадному фойє Національної опери України. Об 11:00 зберуться всі бажаючі провести його в останню дорогу.

Відео дня

Чим відомий Олександр Востряков

Олександр Востряков - радянський і український оперний і камерний співак (лірико-драматичний тенор). Однією з улюблених своїх ролей вважав партію Хозе в опері "Кармен" Жоржа Бізе, яку виконав понад 130 разів.

Крім країн пострадянського простору виступав з цією партією на сценах театрів Нідерландів, Данії, Бельгії, Німеччини, Франції, Іспанії, Швейцарії, Польщі, Угорщини.

Вас також можуть зацікавити новини: