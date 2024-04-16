Причину смерті поки не повідомляють.

Відомий український письменник і громадський діяч Дмитро Капранов помер у віці 57 років. Про це повідомляється на сторінці "Брати Капранови" у Facebook.

"Друзі, у нас біда. Сьогодні вранці раптово помер Дмитро", - ідеться в заяві.

Що стало причиною смерті - невідомо. Завтра, 17 квітня, з'явиться інформація про місце і дату прощання з публіцистом.

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Найближчі заходи, які були заплановані за участю братів Капранових, скасовано.

Чим відомий Дмитро Капранов

Дмитро Капранов народився в місті Дубоссари (Молдова). Дитинство минуло в Очакові Миколаївської області, там же 1984 року закінчив середню школу. Пізніше він разом із братом переїхав до Москви, але ще до повномасштабного вторгнення повернувся в Україну.

Наприкінці 1990-х років брати Капранови випустили збірку "Казки Діда Панаса". У 2000 році вони організували видавництво "Зелений пес".

4 лютого 2004 року брати Капранови на знак протесту проти нового бюджету України, який, на їхню думку, зупинив видання книг, спалили рукопис нового роману біля будівлі Кабінету Міністрів. Пізніше бюджет був змінений.

У 2011 році брати Віталій і Дмитро Капранови вирішили вступити до націоналістичної організації "Тризуб" ім. Степана Бандери на знак протесту проти нового бюджету України. Степана Бандери на знак протесту проти правлячого режиму.

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