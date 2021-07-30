Олег Боднарчук жорстко "розніс" не тільки шоу співачки на Atlas Weekend, але і її загальні принципи роботи в шоу-бізнесі.

Тіна Кароль проявила бурхливу реакцію на критику своєї творчості. Співачка назвала відомого режисера Олега Боднарчука "виродком" лише через те, що він висловився про її методи роботи. Більш того, образу на адресу Боднарчука Кароль висловила не при особистій зустрічі, а "позаочі" - в приватному повідомленні для свого фан-акаунта.

Про реакцію Кароль на думки Боднарчука, якими ті поділився в інтерв'ю на YouTube-каналі DOROTYE, повідомляє ТСН.

Так, режисер розповів, що він працював з Тіною Кароль, але їхні шляхи одного разу розійшлися. Він продюсував фільм "Сила любові і голосу" і співпрацював зі співачкою на дитячому "Голосі". Саме там йому вкрай не сподобалися методи роботи Кароль.

За словами Боднарчука, у співачки було багато "поганих ідей". Кароль, стверджує режисер, завжди хоче перемогти і завжди використовує для цього всі можливі засоби. Наприклад, одного разу вона прикріпила до одягу учасника червоний мак для маніпуляції.

Потім режисер "пройшовся" по виступу Тіни Кароль на Atlas Weekend. За словами Боднарчука, змію раніше використовувала Брітні Спірс, підйом на плунжері був у Ані Лорак, а сценічний прийом зі зйомкою артиста і трансляцією відео на екрани - у групи U2. Останній прийом потім "запозичила" Бейонсе, після чого його "зробила по-своєму" і Кароль.

У відповідь на слова Боднарчука Кароль відповіла у фанатському акаунті, де був розміщений фрагмент інтерв'ю режисера. "Виродок", - написала співачка.

Її відповідь була опублікована, після чого скріншот активно поширився в мережі. Сама Кароль ситуацію з образою Боднарчука не коментує.

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Автор: Іван Бойко