Телеведуча поки боїться повертатися додому.

Українська телеведуча Лідія Таран розповіла, що в її будинок у Києві прилетіла російська ракета й убила людину. Через це їй страшно повертатися додому, тому поки вона разом з дочкою залишиться у Франції.

"Безпека - найголовніше. Поки люди не відчують, що безпечно - повертатись не варто. В моєму будинку вбило людину ракетою. Мені небезпечно в моєму будинку. Я поки не бачу свою дитину і себе в ньому. Це головний аргумент чому поки ми не збираємось повертатись додому", - розповіла Таран в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Лідія багато спілкується з українцями, котрі тікали від війни у Європу. Каже, що більшість вже дуже хоче повернутись додому, але поки не можуть. Бо так буде спокійніше українським військовим воювати і безпечніше для самих людей: "Три місяці злилися в один день. Українці в Європі, які хочуть повернутися додому - це невидимий вирій журавлів. Вони вже в думках летять додому, а фізично вони ще тут".

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