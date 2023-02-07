На нього завели кримінальну справу.

У Москві затримали актора "Вулиць розбитих ліхтарів" і "Таємниць слідства" Радміла Хайрутдинова. І якщо в серіалах він грав поліцейського, боровся зі злочинністю, то зараз і сам попався.

Як повідомляє Telegram-канал SHOT, Радміл близько четвертої години ночі їхав у таксі, яке зупинили інспектори ДПС. Співробітники правоохоронних органів відразу запідозрили недобре, бо актор поводився не зовсім адекватно. Його додивилися і знайшли пакетик з травичкою, вагою близько восьми грамів.

Хайрутдінов зізнався, що купив марихуану за 12 тисяч рублів. Частину травички він скурив на місці, де зустрічався з продавцем, а решту залишив на потім. Він сподівався, що надійно сховав наркотики в кишені куртки, але ДПСники все одно їх знайшли.

Відео дня

Тепер акторові світить до п'ятнадцяти років колонії. Проти нього порушено кримінальну справу.

Хто такий Радміл Хайрутдинов

Радміл Хайрутдинов народився 31 березня 1992 року. Він працював у театрі, а з 2014 року почав зніматися в серіалах. Зіграв у 14 і 15 сезонах серіалу "Вулиці розбитих ліхтарів" (Геращенко), стрічках "Панове-товариші" (молодий міліціонер Борисов), "Таємниці слідства-20" (Ельдар Калімулін) та інших.

Вас також можуть зацікавити новини: