Йдеться про Миколу Лебедєва, який відомий під псевдонімом Некоглай.

В Одесу з Молдови приїхав російської блогер Некоглай (Микола Лебедєв, - ред), якого в Росії оголосили в розшук. На території країни-агресора його переслідують за те, що він у своєму відео висміяв російського солдата в окопі.

Про візит в Україну Некоглай повідомив у своєму Telegram-каналі, опублікувавши знімки з Одеси з підписом: "Як же красиво в Україні".

TikTok-зірка заявив, що після Одеси він планує відвідати Київ. Через те, що тут він може "зустріти недоброзичливців", Некоглай не планує анонсувати деталі і дату свого візиту до столиці.

Також він показав автомобіль, який придбав для ЗСУ. Це Hyundai Santa Fe. Кому саме блогер передасть машину - не повідомляється. Крім цього він планує передати нашим військовим дрони DJI Mavic 3t і показати це своїм російським підписникам.

Хто такий Некоглай і чим він відомий

Російський блогер, контент якого орієнтований на підлітків і молодь. Увагу російських силовиків Некоглай привернув у листопаді 2022 року, коли виклав відеопародію на російського військового, який в окопі відкидає падаючі на нього гранати.

Глава Ліги безпечного Інтернету РФ Катерина Мізуліна прокоментувала цей ролик так:

"Виродок-тіктокер, ймовірно, вважав, що це смішний контент. Звичайно, перебуваючи в теплій квартирі в Сіті, знімаючи дурні відео з ранку до ночі, складно зрозуміти, що переживає людина в окопі".

9 листопада блогера затримали і звинуватили в "порушенні міграційного законодавства". 11 листопада в залі суду Некоглай заявив, що йому "соромно" за свою пародію, і вибачився перед російськими солдатами. 24 листопада TikTok-зірку депортували. Коли Микола Лебедєв покинув РФ, він заявив, що силовики його били, і вибачення він видав під фізичним тиском.

В одному зі стрімів у січні Некоглай заявив, що стане "ворогом російського режиму" і підтримуватиме ЗСУ.

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