Актрису ніхто не бачив вже декілька місяців.

У РФ безвісти зникла відома 65-річна актриса Олена Кондулайнен, яка зіграла в серіалі "Інтерни" і багатьох інших кінострічках. Востаннє її бачили навесні цього року, а тепер її ніхто не може знайти.

За інформацією росЗМІ, актриса повинна була з'явитися в одному з московських театрів, де вона числиться у штаті, ще у вересні. Однак Кондулайнен не прийшла, додзвонитися їй не можуть.

"Ніхто не знає. У театрі її немає. Вдома теж. Друзі не знають, де вона", - заявила художній керівник театру, де грала актриса.

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Відомо, що в 2020 році Кондулайнен пережила інсульт і довго після нього відновлювалася. Їй довелося заново вчитися говорити і рухатися.

Кондулайнен не проявляла активність і в соцмережах. У лютому 2022 року вона опублікувала останній допис, проте це були лише спогади актриси про минуле. Вона "репостила" старі фото.

Де знімалася Олена Кондулайнен

Актриса народилася в 1958 році, її називали "секс-символом". Кондулайнен стала однією з перших артисток, які з'явилися в радянському кіно повністю оголеними. Вона роздяглася для фільму "100 днів до наказу".

Також актриса знялася в інших фільмах і серіалах, серед яких "Інтерни", "Звіробій" та інші. Тему повномасштабної війни РФ проти України Кондулайнен ніяк не коментувала.

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