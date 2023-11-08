Друг артиста Михайло Герцман заявив, що Леонтьєв не має наміру повертатися до Росії.

Друг російського співака Валерія Леонтьєва, діяч мистецтв Михайло Герцман розповів, де наразі перебуває артист.

В інтерв'ю одному з пропагандистських російських ЗМІ Герцман запевнив, що наразі Леонтьєв разом зі своєю сім’єю живе в Маямі (США).

Герцман уточнив, що там артист давно обзавівся житлом, бо хотів бути непізнаваним на вулицях.

Відео дня

Також він додав, що Леонтьєв не має наміру повертатися до Росії.

"Я думаю, що зараз не та атмосфера у Росії, щоб повернутися. Він не розуміє, що відбувається. Багатьох визнають іноагентами. А років йому пристойно", - наголосив Герцман.

Відповідно друг Леонтьєва натякнув на позицію співака, що він проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну. І що в Росії його б визнали "іноагентом" через засудження путінської диктатури.

Герцман додав, що повертатися на сцену Леонтьєв не хоче: "До активної концертної діяльності він уже не повернеться. Він наїздився гастролями. Мені завжди його було шкода. Йому їздити набридло, хоча він заспівав би із задоволенням".

Останні новини про Леонтьєва

Навесні цього року Лайма Вайкуле висловилася про Леонтьєва, про якого майже нічого не чути з початку повномасштабної війни. Вона розповіла, що артист перебуває у США.

А росЗМІ заявили, що стан здоров'я Леонтьєва різко погіршився. Артисту приписують чимало хвороб. На цей раз видання заявили, що співак переніс кілька серйозних операцій.

Також російський продюсер Павло Рудченко розповів, що розкрито справжню позицію Валерія Леонтьєва щодо війни в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: