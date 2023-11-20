Вона вже встигла відреагувати на цю новину.

Відому українську співачку, переможницю "Євробачення-2016" Джамалу оголосили в розшук в Росії. Як повідомляють російські ЗМІ, її звинувачують у "фейках проти російської армії", проте офіційної інформації з цього приводу немає.

Відзначається, що Джамалу оголосили в розшук в середині жовтня 2023 року. А вже в листопаді її заочно заарештували.

Варто відзначити і те, що у 2022 році Джамалі, як і багатьом іншим українським артистам, заборонили в'їзд до Росії на 50 років.

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Сама артистка дуже лакончіно відреагувала на цю новину. На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала фото з Австралії, додала скріншот новини про свій розшук і поставила емодзі у вигляді фейспалма.

Чим відома Джамала

Джамала - відома українська співачка і переможниця Євробачення-2016. Вона виступила на конкурсі з піснею "1944", присвяченій російсько-українській війні та незаконній анексії Криму.

Багато років Джа живе в Україні, в Києві. Однак після повномасштабного російського вторгнення їй довелося виїхати з двома дітьми. Крім того, під час обстрілів постраждала кав'ярня її чоловіка.

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