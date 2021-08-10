Ведуча Катя Осадча вразила фанатів новим фото з відпочинку. На ньому вагітна зірка каналу 1+1 показала свій животик та вигорілі брови, з яких сама ж пожартувала.
Світлину з відпустки Осадча опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
"Вигорівші брови, тонна кавуна і кілометри відкритої води - відпустка вдалася. А ви вже були у відпустці, чи тільки збираєтеся?", - написала ведуча, яка чекає дитину від шоумена Юрія Горбунова.
На фото Осадча позує у бікіні, сидячи у басейні. Ведуча турботливо гладить свій животик та радісно посміхається - зірка не приховує свого щастя.
Фанати прийшли у захват від нового фото та зазначили, що Осадчій не варто перейматися через свої вигорілі брови. За словами коментаторів, зірка каналу 1+1 має пишатися своєю зовнішністю та красою, яку не соромно показати навіть без макіяжу.
Катя Осадча відпочивала в Туреччині разом зі своїм сином та чоловіком Юрієм Горбуновим. Але артист полетів з Туреччини раніше, бо в Україні йому потрібно було працювати та відвідати весілля свого племінника.
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