Шанувальники у захваті від кадрів за участю Мер'єм і побажали їй вдалих пологів.

Зірка турецького серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі показала вагітний живіт на серії свіжих фото.

Знімки знаменитості опубліковано на її сторінці в Instagram.Читайте такожЗірка серіалу "Величне століття" Мер'єм Узерлі знялася в чуттєвій фотосесії

У кадрах знаменитість постала у бордовій напівпрозорій сукні-халаті з об'ємними воланами. На світлинах актриса оголила вже досить великий живіт.

Шанувальники у захваті від кадрів за участю Мер'єм і побажали їй вдалих пологів.

Що відомо про особисте життя "Роксолани" Мер'єм Узерлі

Мер'єм Узерлі досі приховує особу свого обранця, від якого вона вагітна. Відомо лише те, що бойфренд акторки — американець.

У Мер'єм є старша донька Лара, якій в лютому виповниться вже сім років. Актриса виховувала дівчинку одна.

Друга дитина зірки повинна з'явиться на світ вже в січні.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ольга Робейко