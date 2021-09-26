Іванна знепритомніла через знижений тиск.

Наречена переможця шоу "Голос країни" Романа Сасанчина, Іванна, потрапила до лікарні після того, як раптово знепритомніла.

В інста-сторіз дівчина написала, що у неї впав тиск і тому їй стало зле. Через це вона була змушена звернутися за медичною допомогою. Зараз же їй вже стало краще.

"Зараз вже все більш-менш добре. Завтра повернуся", - написала Іванна.

Також дівчина сказала, що з дитиною все добре. Ймовірно, на такий її стан вплинула погода.

Нагадаємо, нещодавно Роман і Іванна влаштували невелике гендер-паті, на якому дізналися, що у них народиться дочка. При цьому поки майбутні батьки не розповіли, як назвуть дитину.

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Любов до пісні у Романа проявилася ще з дитинства, коли мати і сестра наспівували колискову, а також часто Роман вслухався в класичні мелодії музичних ящиків.

2 березня 2015 року Сасанчин став переможцем другого сезону талант-шоу "Голос. Діти". У жовтні того ж року він презентував кліп на пісню "Мамына звезда". Музику до пісні написала Тіна Кароль, а слова - Микола Бровченко.

26 квітня 2020 року він став переможцем десятого сезону талант-шоу "Голос країни", в команді Тіни Кароль з піснею "Цвіте черешня".

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Автор: Діана Могилєвич