Український музикант Валерій Харчишин вперше розповів про трагедію, яка сталася у нього в родині.
Про це йдеться в програмі "Зірковий шлях".
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Харчишин розповів, що в 2016 році його дружина Юлія була вагітна, але дитинка не з'явилася на світ. На п'ятому місяці вагітності у неї стався викидень. За словами Валерія, втрата дитини - це найстрашніше, що може статися.
"Коли Господь забирає у тебе дитину - це найстрашніше. Мені дуже важко... Я взагалі ніколи про це не кажу", – поділився Харчишин.
Також він додав, що втратив багато рідних людей. І не про таке доросле життя він мріяв.
"Від цього і пісні пишуться, коли ти вже не хочеш втрачати і готовий домовитися з Богом, щоб забрав тебе, а не твоїх рідних", – розповів артист.
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