Багато хто здивований тим, як постарів артист.

Популярний російський співак Валерій Леонтьєв здивував фанатів своїм зовнішнім виглядом. Читайте такожВалерію Леонтьєву стало зле на "Новій хвилі": через хворобу скасовано його виступи

Кадри з артистом на своїй сторінці в Instagram опублікував продюсер і композитор Ігор Крутой. На відео 71-річний Леонтьєв постав зі своєю дружиною Людмилою Ісакович.

Шанувальники засмутилися, побачивши різко постарілого Валерія. Він багато років вважався секс-символом російської естради.

"Змарнілий Валерій Леонтьєв в шрамах. З дружиною Люсею", - підписав кадр із зіркою Telegram-канал "НеМалахов".

Хто такий Валерій Леонтьєв

Леонтьєв-відомий російський співак. Найвідоміші композиції артиста - "Казанова", "Ти мене не забувай", "Зникли сонячні дні".

Записав понад 20 альбомів, багато з яких розходилися мільйонними тиражами. За тираж альбомів "Справа смаку" і "Грішний шлях" удостоєний премії World Music Awards (Best selling Soviet Artist of the Year).

Леонтьєв (неофіційно з 1972 року, а офіційно з 1998 по сьогодні) одружений з Людмилою Яківною Ісакович (нар. 1953). Людмила живе в Маямі з 1992 року. Дітей у подружжя немає.

Сайт "Миротворець" вніс Валерія Леонтьєва в розділ "Чистилище" за перетин кордону анексованого Криму і концерти, проведені там у 2014 і 2015 роках.

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Автор: УНІАН