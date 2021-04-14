У артиста народилася дочка.

Артисти Валерій Меладзе і Альбіна Джанабаєва стали батьками третьої дитини. При цьому для Меладзе це вже шоста дитина.

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У пари є двоє синів - 17-річний Костянтин і 6-річний Лука. Від першого шлюбу у Валерія є три дочки - Інга (7 лютого 1991), Софія (19 травня 1999), Аріна (7 грудня 2002).

Валерій Меладзе і Альбіна Джанабаєва: історія відносин

У пари зародився роман, коли Меладзе був ще одружений

У 2014 році Меладзе розлучився з дружиною Іриною. Сталося це, коли Джанабаєва народила йому другого сина

В одному з інтерв'ю Меладзе говорив, що всі його діти не обділені увагою і любов'ю

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Автор: Діана Могилєвич