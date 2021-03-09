Також під фото Василіса позначила ім'я ймовірного батька свого сина.

Українська телеведуча і модель Василіса Фролова вперше стала мамою.

На своїй сторінці в Facebook вона опублікувала відповідне фото.

Читайте такожДонька Заворотнюк опублікувала фото з мамоюНа знімку малюк лежить у ліжечку. "Родіон", – підписала кадр Фролова.

Також під фото Василиса позначила ім'я ймовірного батька свого сина-Дмитра Котеленця. Раніше ведуча розповідала про батька своєї дитини, але не назвала його ім'я.

Пізніше на своїй сторінці в Instagram 43-річна Фролова опублікувала зворушливий знімок, на якому вона тримає малюка Родіона на руках і щиро посміхається. Ведуча похвалилася, що це перша фотографія із сином, зроблена на її телефон.

Хто така Василіса Фролова

Справжнє ім'я жінки - Юлія. Вона - відома українська модель і ведуча.

Фролова - двічі володарка титулу Miss Body Beautiful of the world.

Працювала ведучою на каналі М1, "Прямий" та на "Радіо НВ".

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Автор: Ольга Робейко