Олександр Агєєв, якого визнали винним у вбивстві відомого музиканта, написав вже кілька заяв з проханням включити його в ПВК "Вагнер".

Екс-кілер Олександр Агєєв, якого засудили до довічного ув'язнення за вбивства шансоньє Михайла Круга, заявив, що хоче в Україну, щоб вбивати мирних громадян.

РосЗМІ повідомляють, що він вже відправив кілька заяв з проханням взяти його в приватну військову компанію "Вагнер". Агєєв аргументує це тим, що хоче "спокутувати кров, пролиту в бандитських розбірках".

Реакція на це поки що невідома, однак оскільки Росія відправляє на війну ув'язнених з в'язниць, не виключено, що прохання Олександра Агєєва буде задоволене.

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Вбивство Михайла Круга: подробиці

Олександр Агєєв - екс-учасник злочинного угруповання "Тверські вовки", яке діяло в Тверській області на початку 90х років. Агєєв зізнався, що лідер угруповання Олександр Костенко хотів, щоб Круг платив йому "данину" від своїх виступів, але той не погоджувався.

Під час виступу Михайла Круга на день міста в Твері 1 липня 2002 Агєєв з подільниками увірвався в будинок музиканта, щоб ініціювати пограбування і таким чином налякати артиста. Однак все пішло не за планом, коли Михайло з сім'єю повернувся додому раніше. Бандити вистрілили музиканта. Круг встиг добігти до сусідів, які відвезли його в лікарню, де Круг і помер.

Нагадаємо, стало відомо, чому розслідування вбивства Михайла Круга затягнулося майже на 20 років.

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