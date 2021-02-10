Якої якості буде "кобзонівський" алкоголь, можна тільки здогадуватись, зазначають журналісти.

«За поребриком» люблять вигадувати щось новеньке. Однак часто для цього у вигадників не вистачає клепки. Син Йосипа Кобзона Андрій вирішив зареєструвати новий товарний знак "Вдова Кобзон" для продажу алкоголю. Читайте такожКобзон в останньому великому інтерв'ю заспівав пропагандистську частівку з лайкою (відео)

Про це йдеться у сюжеті "Секретних матеріалів".

Надихнув сина Кобзона на таку ідею елітний французький бренд шампанських вин "Вдова Кліко". Вино, горілку та іншу алкогольну продукцію Кобзон-молодший випускатиме на власній виноробні під Новоросійськом.

Сама вдова Йосипа Давидовича нічого поганого в цьому не бачить: "Насправді я ж вдова. У принципі я не проти. А що в цьому такого?".

Йосип Кобзон пішов з життя: що відомо про його позицію щодо України

30 серпня на 81 році помер радянський співак Йосип Кобзон.

Нагадаємо, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород й заблокувала його активи.

Кобзону був заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.

Він неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляючи про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі.

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: УНІАН