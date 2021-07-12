Українська телеведуча Лідія Таран опинилася на лікарняному ліжку.
В інста-сторіз вона розповіла, що в Києві є багато хороших клінік. Також вона зазначила, що їй зробили хороший наркоз. При цьому вона не назвала діагноз, який їй поставили лікарі.
"У Києві багато хороших клінік, а наркоз - пісня. Як на морі побувала", - написала Таран.
Також Лідія сказала, що вже почувається добре, і навіть повернулася додому. І вже може дозволити собі випити чашечку кави.
"Знаєте, який кайф пити каву вдома, коли офіційно дозволили... яке це задоволення, яке щастя. Люди, будьте здорові і нехай нам нічого не забороняють, щоб нам можна було робити все, що ми захочемо. Здоров'я нам", - додала Лідія.
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