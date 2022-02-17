Його дружина Єлизавета Юрушева оголосила про вагітність.

Український шоумен, ведучий і нинішній голова Черкаської ОДА Олександр Скічко вдруге стане батьком. Його дружина, бізнесвумен Єлизавета Юрушева вагітна.

Дівчина знялася для глянцевого журналу VOGUE і розповіла про вагітність. У кадрі вона позувала в топі і лосинах, демонструючи кругленький животик.

"Красива і стильна", "Ти така витончена", "Яке щастя", "Це дуже добре", "Я прям посміхаюся. Здоров'я вам", "Найщиріші вітання", - пишуть шанувальники в коментарях.

Зазначимо, Олександр Скічко з 2017 року одружений на Єлизаветі Юрушевій, дочці відомого українського підприємця Леоніда Юрушева.

Виховує з дружиною двох дітей - сина дружини від першого шлюбу і спільну дочку Наталію. Зараз подружжя чекає на поповнення в родині.

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