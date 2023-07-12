Стрибки на батуті могли обернутися для неї серйозною травмою.

Українська телеведуча, відома за програмою "Аферисти", Олена-Христина Лебідь впала з висоти. На щастя, вона не травмувалася.

Так, Лебідь опублікувала у своєму блозі в Instagram відео, на якому вона стрибала на батуті в жовтій довгій сукні. Знаменитість так захопилася процесом, що не помітила, як опинилася на краю бабута. У підсумку вона звалилася з нього на землю.

"Дострибалася. А ви так вмієте?" - запитала у шанувальників Лебідь.

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Шанувальники з гумором сприйняли падіння телеведучої. Ось що вони написали:

"Робіть таку вправу два рази на день і спина боліти не буде"

"Зараз всі напишуть: "Потрібно більше їсти""

"Елегантне падіння"

"Будьте обережні, будь ласка. Це, звичайно, прикольно і весело, але і травматично"

"А я то думаю, що за землетрус був, а це Олена-Христина Лебідь пострибала"

Хто така Олена-Христина Лебідь

Телеведуча народилася в Херсоні, з дитинства обожнювала адреналін. У зрілому віці зберегла тягу до пригод, адже її робота пов'язана з ризиком для життя. З 2011 року Олена-Христина Лебідь почала вести передачі, мета яких – розкрити шахрайські схеми. Телеглядачі бачать розкладені по поличках махінації і тому знають, чого остерігатися.

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