Вероніка Бєлік регулярно займається спортом.

Польська фітнес-модель Вероніка Бєлік опублікувала в Instagram фото зі своєю подружкою.

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Обидві дівчини позують в роздільних купальниках, демонструючи свою підтягнуту фігуру. На одному зі знімків Вероніка стоїть до камери напівбоком. Тим самим вона показує свої соковиті сідниці.

Варто відзначити, що модель регулярно займається спортом. Вона правильно харчується і доглядає за своїм тілом.

Хто така Вероніка Бєлік:

Апетитні форми Бєлік - заслуга спорту, стверджує дівчина. Але деякі користувачі Instagram впевнені, що Вероніка використовує фотошоп для поліпшення знімків

Спочатку на своїй сторінці Вероніка ділилася фото і відео з тренувань, мотивуючи інших дівчат зайнятися спортом

Згодом профіль Вероніки Бєлік знайшов велику популярність, і з нею уклали контракти багато відомих брендів, в тому числі Guess і New Balance

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Автор: Діана Могилєвич