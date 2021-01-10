Модель показала пікантне фото / instagram.com/veronicabielik
Польська 25-річна фітнес-модель Вероніка Бєлік опублікувала в Instagram знімок з відпочинку на морі.
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Дівчина постала в чорному роздільному купальнику. При цьому вона повернулася до камери так, щоб було видно її соковиті сідниці.
Варто відзначити, що в соцмережі за Веронікою стежать три мільйони людей. У коментарях фанати пишуть про те, що їм подобається тонка талія Бєлік і кругла попа.
Модель показала пікантне фото / instagram.com/veronicabielik
Хто така Вероніка Бєлік:
- Апетитні форми Бєлік - заслуга спорту, стверджує дівчина. Але деякі користувачі Instagram впевнені, що Вероніка використовує фотошоп для поліпшення знімків
- Спочатку на своїй сторінці Вероніка ділилася фото і відео з тренувань, мотивуючи інших дівчат зайнятися спортом
- Згодом профіль Вероніки Бєлік знайшов велику популярність, і з нею уклали контракти багато відомих брендів, в тому числі Guess і New Balance
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