За Веронікою Бєлік стежать три мільйони людей.

Польська 25-річна фітнес-модель Вероніка Бєлік опублікувала в Instagram знімок з відпочинку на морі.

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Дівчина постала в чорному роздільному купальнику. При цьому вона повернулася до камери так, щоб було видно її соковиті сідниці.

Варто відзначити, що в соцмережі за Веронікою стежать три мільйони людей. У коментарях фанати пишуть про те, що їм подобається тонка талія Бєлік і кругла попа.

Хто така Вероніка Бєлік:

Апетитні форми Бєлік - заслуга спорту, стверджує дівчина. Але деякі користувачі Instagram впевнені, що Вероніка використовує фотошоп для поліпшення знімків

Спочатку на своїй сторінці Вероніка ділилася фото і відео з тренувань, мотивуючи інших дівчат зайнятися спортом

Згодом профіль Вероніки Бєлік знайшов велику популярність, і з нею уклали контракти багато відомих брендів, в тому числі Guess і New Balance

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Автор: Діана Могилєвич