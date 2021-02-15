Вероніка Бєлік часто демонструє свої апетитні форми.

Польська фітнес-модель Вероніка Бєлік опублікувала в Instagram нову фотографію з відпочинку на Мальдівах.

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На знімку вона позує в чорному роздільному купальнику. У дівчини настільки пишні груди, що вони повністю не вміщаються в бюстгальтер. Доповнила Вероніка такий пляжний образ бейсболкою.

"У тебе шикарне тіло", "Тобі йде бейсбольна кепка", "Вероніко, ти чудова", "Ти чарівна жінка", - пишуть в коментарях шанувальники.

Хто така Вероніка Бєлік:

Апетитні форми Бєлік - заслуга спорту, стверджує дівчина. Але деякі користувачі Instagram впевнені, що Вероніка використовує фотошоп для поліпшення знімків

Спочатку на своїй сторінці Вероніка ділилася фото і відео з тренувань, мотивуючи інших дівчат зайнятися спортом

Згодом профіль Вероніки Бєлік знайшов велику популярність, і з нею уклали контракти багато відомих брендів, в тому числі Guess і New Balance

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Автор: Діана Могилєвич