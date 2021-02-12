Вероніка Бєлік часто радує шанувальників відвертими знімками.

Польська модель Вероніка Бєлік оприлюднила в Instagram нову фотографію.

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Зараз дівчина відпочиває на Мальдівах і часто ділиться з шанувальниками спокусливими фото. Цього разу вона показала свою спортивну фігуру в модному роздільному купальнику з плямистим принтом.

"Теплі вечори, теплі дні, тепле биття серця і теплі думки", - підписала фото Вероніка.

Варто відзначити, що дівчина регулярно займається спортом. Крім того, вона мотивує своїх підписників вести активний спосіб життя і правильно харчуватися. Тому й не дивно, що дівчина має підтягнуте тіло.

Хто така Вероніка Бєлік:

Апетитні форми Бєлік - заслуга спорту, стверджує дівчина. Але деякі користувачі Instagram впевнені, що Вероніка використовує фотошоп для поліпшення знімків

Спочатку на своїй сторінці Вероніка ділилася фото і відео з тренувань, мотивуючи інших дівчат зайнятися спортом

Згодом профіль Вероніки Бєлік знайшов велику популярність, і з нею уклали контракти багато відомих брендів, в тому числі Guess і New Balance

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Автор: Діана Могилєвич