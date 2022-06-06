Вони є прикладом для багатьох жінок.

Кожна жінка мріє зберегти свою молодість і красу. Хтось із них має гарну генетику, а хтось вдається до послуг лікарів. Але попри це, вони залишаються привабливими навіть через багато років.

Єва Лонгорія

Ця красуня стала мегапопулярною після зйомок в серіалі "Відчайдушні домогосподарки". У мережі подейкували про те, що Лонгорія була найкрасивішою актрисою в цьому серіалі. Втім, через рік нічого не змінилося. Вона все така ж приваблива жінка. Лонгорія досі стежить за своєю фігурою, правильно харчується і надихає своїх шанувальників.

Дженніфер Еністон

Коли ми згадуємо про те, що Дженніфер Еністон вже 53 роки, то навіть вірити не хочеться в ці цифри. Дивлячись на неї, взагалі не скажеш, що вона прожила вже більш ніж половину століття. Благо, їй вдалося зберегти молодість і свою красу.

Джей Ло

52-річна Джей Ло донині виглядає, як молоденька дівчина. Вона доводить, що цифри в паспорті - не вирок. Спекотні танці, численні виступи і кохання роблять її жінкою з сяючими очима.

Кейт Бекінсейл

Актриса Кейт Бекінсейл у свої 48 років виглядає максимум на 30. Погодьтеся, що це відмінний результат для жінки. Ймовірно, Кейт вдавалася до послуг косметологів, але воно того варте.

Гвен Стефані

51-річна співачка Гвен Стефані також поповнила ряд жінок, які "не старіють". Ви тільки подивіться на цю красуню. Багато хто хотів би в її роки виглядати так само молодо.

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