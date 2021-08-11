Холлі Беррі крізь біль продовжила працювати.

54-річна американська актриса Холлі Беррі зараз знімається у фільмі "У синцях". Так, голлівудська зірка під час зйомок зламала ребра, але продовжила працювати.

Про це повідомляє Entertainment Weekly.

У фільмі Беррі виконує роль бійця ММА Джекі Джастіс. У перший день зйомок бойовика актриса отримала травму.

"Холлі - особливий випадок. Я працював з багатьма артистами, але ні в кого не бачив такої трудової етики", - заявив координатор трюків Ерік Браун.

Зазначимо, Холлі Беррі також виступила режисером фільму "У синцях", який вийде на Netflix 24 листопада 2021 року.

Хто така Холлі Беррі:

Холлі Беррі - американська актриса, яка нагороджена безліччю кінонагород. Вона лауреат премій "Оскар" (2002 - перша темношкіра актриса в історії кінематографа, що отримала її за виконання головної ролі), "Золотий глобус" (2000) і "Еммі" (2000).

У 2010 році вона в 14-й раз потрапила в список журналу People "Найкрасивіші знаменитості-2010".

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Автор: Діана Могилєвич