Модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.
Читайте такожВідома модель похизувалася своїми формами у міні-сарафаніНа новому знімку Роуз позує лежачи на ліжку. Для фото модель одягла прозору мереживну спідню білизну голубого кольору.
Модель розпустила коси і нанесла яскравий нюдовий макіяж.
"Роуз-терапія", - підписала знімок модель.
Автором знімку став фотограф Грегоріо Кампос.
Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.
Хто така Демі Роуз
Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.
Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.
Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.
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