25-річна британська модель поділилася з шанувальниками новим фото.

Модель продовжує розбурхувати уяву шанувальників своїми відвертими образами і радувати їх новими знімками, які вона викладає в Instagram.

Читайте такожВідома модель похизувалася своїми формами у міні-сарафаніНа новому знімку Роуз позує лежачи на ліжку. Для фото модель одягла прозору мереживну спідню білизну голубого кольору.

Модель розпустила коси і нанесла яскравий нюдовий макіяж.

"Роуз-терапія", - підписала знімок модель.

Автором знімку став фотограф Грегоріо Кампос.

Підписники моделі прийшли в захват від її образу і засипали модель компліментами.

Хто така Демі Роуз

Демі Роуз народилася 27 березня 1995 року в британському місті Бірмінгем.

Кілька років тому Роуз стала найсексуальнішою дівчиною планети за версією видання Zoo Magazine.

Навколо розкішних форм моделі ходять плітки: кажуть, що Демі лягала під ніж для збільшення грудей і сідниць. Хоча сама Роуз це заперечує.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Ірина Погоріла