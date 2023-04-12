Зірка "Сніданку з 1+1" Валентина Хамайко постраждала від рук шахраїв - її акаунт в телеграмі було викрадено.

Ведуча "Сніданок. Вихідний" на каналі 1+1 Україна Валентина Хамайко постраждала від рук шахраїв - її акаунт в телеграмі було викрадено. І від її імені злодії просили гроші.

Про схему шахрайства розповіли у "Сніданок з 1+1". Зловмисники завдяки спеціальним ботам дізнаються номер людини й влаштовують крадіжку даних, а далі організовують фейкові збори грошей серед знайомих постраждалого.

До планшета Валентини прив’язаний телеграм і саме там її молодша донька Мирослава слухає аудіокниги на ніч. Одного разу дівчинка хотіла запустити собі аудіоказку, але в телеграм не змогла зайти, бо застосунок вимагав пройти авторизацію. Ведуча ввечері не придала цьому ніякого значення.

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Наступного дня до неї подзвонив знайомий з питаннями - чи дійсно вона йому пише в телеграм? І тут Хамайко дізналася, що шахраї ніби від її імені просять великі суми грошей. Коли взяла до рук телефон, в телеграм зайти не змогла – пароль вже був змінений. А потім друзі почали їй надсилати в інші месенджери скріншоти переписок, де йшла мова про великі суми криптовалюти, яку начебто просила ведуча у знайомих.

Зловмисники філігранно вели діалог, прилаштовуючись під окремого співбесідника і "давили" на больові точки – начебто гроші потрібні для чоловіка Валентини Андрія, який зараз на фронті.

"Ти настільки наляканий в цей момент і настільки маєш відчуття якоїсь провини, що через довіру до тебе постраждали інші люди. Повірив навіть чоловік моєї сестри. Вони використовували попередню переписку, бачили, як я звертаюся до людей", - розповіла ведуча у сюжеті "Сніданку з 1+1".

Валентина Хамайко одразу написала у соцмережах пости-попередження, зателефонувала своєму мобільному оператору, а також звернулася до кіберполіції. Поки відомо, що декілька її друзів повірили шахраям та надіслали чималі суми грошей на електронний гаманець.

Просили не звичайні гроші, а USDT – це гроші у світі криптовалюти. 1 USDT в реальному житті дорівнює 1 долару. Як стверджують спеціалісти з криптовалют, хто є власником електронного гаманця - ідентифікувати вкрай складно, тож і шахрая складніше спіймати.

Такі злочини, які трапилися з Валентиною Хамайко, почастішали під час повномасштабної війни. Наприклад, про такий самий випадок шахрайства розповідала Олена Кравець. Тож головне зараз - не втрачати пильність і не переходити за сумнівними посиланнями у різних месенджерах. Не треба поспішати відправляти кошти, поки особисто не поговорите з людиною, яка просить про фінансову допомогу. За будь-якої небезпечної ситуації слід звертатись до кіберполіції.

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