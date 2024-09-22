Вона стане мамою вдруге.

Українська акторка Анна Кошмал, яка відома за серіалами "Свати", "Папік-2", "Три кольори кохання" та іншими кінороботами, вагітна вдруге.

Радісною новиною вона вирішила поділилася в своєму Instagram сьогодні, 22 вересня. Цікаво, що акторка опублікувала відео, на якому танцює запальний танець. Анна вдягнула широку сорочку і одразу не акцентує увагу на вагітності, проте вже в кінці демонструє свій округлий животик в обтислому боді.

"Цей день настав, прийшов час відкрити таємницю…Тепер у мене є чудова відмазка, щоб з’їсти подвійну порцію всього", - підписала відео Кошмал.

Який зараз термін у акторки - вона не зазначила.

Реакція підписників

Підписники та колеги почали активно вітати Анну з майбутнім поповненням.

"Ай клас! Здоровʼячка", - написав актор Арам Арзуманян.

Вай! Вітаю вас", – додала акторка Анастасія Цимбалару.

"Вітаю, дорогенька! Хай все пройде легко. Я здогадувалася давно", - прокоментувала акторка Інна Приходько.

"Радію, що класно почуваєшся в цей магічний період. Нехай він проходить так само драйвово"

"Ура, це супер новина".

До слова, Анна Кошмал не любить говорити про особисте життя та не показує публічно свого чоловіка. Відомо, що подружжя вже має спільного сина Михайла, якому 6 років.

Нагадаємо, раніше блогерка Юлія Верба вперше показала обличчя новонародженої доньки.

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