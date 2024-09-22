Українська акторка Анна Кошмал, яка відома за серіалами "Свати", "Папік-2", "Три кольори кохання" та іншими кінороботами, вагітна вдруге.
Радісною новиною вона вирішила поділилася в своєму Instagram сьогодні, 22 вересня. Цікаво, що акторка опублікувала відео, на якому танцює запальний танець. Анна вдягнула широку сорочку і одразу не акцентує увагу на вагітності, проте вже в кінці демонструє свій округлий животик в обтислому боді.
"Цей день настав, прийшов час відкрити таємницю…Тепер у мене є чудова відмазка, щоб з’їсти подвійну порцію всього", - підписала відео Кошмал.
Який зараз термін у акторки - вона не зазначила.
Реакція підписників
Підписники та колеги почали активно вітати Анну з майбутнім поповненням.
- "Ай клас! Здоровʼячка", - написав актор Арам Арзуманян.
- Вай! Вітаю вас", – додала акторка Анастасія Цимбалару.
- "Вітаю, дорогенька! Хай все пройде легко. Я здогадувалася давно", - прокоментувала акторка Інна Приходько.
- "Радію, що класно почуваєшся в цей магічний період. Нехай він проходить так само драйвово"
- "Ура, це супер новина".
До слова, Анна Кошмал не любить говорити про особисте життя та не показує публічно свого чоловіка. Відомо, що подружжя вже має спільного сина Михайла, якому 6 років.
Нагадаємо, раніше блогерка Юлія Верба вперше показала обличчя новонародженої доньки.