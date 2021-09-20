На селфі музиканта, зробленого після падіння, видні синці та пластир на носі.

Колишній вокаліст британської рок-групи Oasis Ліам Галлахер випав з вертольота.

Про це він 18 вересня повідомив у своєму Twitter-акаунті. Також він прикріпив селфі, на якому видні синці і пластир на носі.

За його словами, нещасний випадок стався "минулої ночі".

Подробиць падіння музикант не розповів.

У коментарях один з шанувальників Галлахера припустив, що той, мабуть, впав з невеликої висоти.

"100 тисяч футів, бовдур", - відповів артист.

Ліам Галлахер - що відомо про музиканта

Вільям Джон Пол Галлахер - британський музикант, який здобув популярність як вокаліст групи Oasis.

Група була внесена в Книгу рекордів Гіннесса як найуспішніша у Великій Британії в період з 1995 по 2005 рік.

Ексцентрична поведінка Галлахера і характерний стиль виконання були постійним об'єктом обговорення преси.

У 1998 році Галлахер вдарив головою в обличчя Бенджаміна Джонса, шанувальника Oasis, за спробу сфотографувати учасників групи, що виходили з готелю Quay West. В результаті удару у потерпілого був зламаний ніс.

Колектив групи Oasis розпався у 2009 році.

З 2009 по 2014 рік Галлахер був фронтменом групи Beady Eye.

Зараз музикант займається сольною кар'єрою.

Галлахер - одна з найбільш помітних фігур напрямку брит-поп в 1990-х роках - залишається одним з найбільш впізнаваних музикантів в сучасній британській музиці.

Автор: Віолетта Орлова