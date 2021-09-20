Колишній вокаліст британської рок-групи Oasis Ліам Галлахер випав з вертольота.
Про це він 18 вересня повідомив у своєму Twitter-акаунті. Також він прикріпив селфі, на якому видні синці і пластир на носі.
За його словами, нещасний випадок стався "минулої ночі".
Подробиць падіння музикант не розповів.
У коментарях один з шанувальників Галлахера припустив, що той, мабуть, впав з невеликої висоти.
"100 тисяч футів, бовдур", - відповів артист.
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Ліам Галлахер - що відомо про музиканта
Вільям Джон Пол Галлахер - британський музикант, який здобув популярність як вокаліст групи Oasis.
Група була внесена в Книгу рекордів Гіннесса як найуспішніша у Великій Британії в період з 1995 по 2005 рік.
Ексцентрична поведінка Галлахера і характерний стиль виконання були постійним об'єктом обговорення преси.
У 1998 році Галлахер вдарив головою в обличчя Бенджаміна Джонса, шанувальника Oasis, за спробу сфотографувати учасників групи, що виходили з готелю Quay West. В результаті удару у потерпілого був зламаний ніс.
Колектив групи Oasis розпався у 2009 році.
З 2009 по 2014 рік Галлахер був фронтменом групи Beady Eye.
Зараз музикант займається сольною кар'єрою.
Галлахер - одна з найбільш помітних фігур напрямку брит-поп в 1990-х роках - залишається одним з найбільш впізнаваних музикантів в сучасній британській музиці.