Макс Гордєєв переконаний, що цього не станеться в найближчому майбутньому.

Відомий український екстрасенс Макс Гордєєв в інтерв'ю програмі "Слава+Таня" відповів на питання, чи скоро Настя Каменських стане мамою. Карти таро підказали Гордєєву, що за NK йде потужна жіноча енергія, яка спрямована поки що виключно на кар'єрне зростання. Тому в найближчому часі своїх шанувальників сімейними новинами про поповнення вона швидше за все не порадує.

"Нескоро. Це карта верховної жриці. Це карта того, що жінка на даний момент хоче побудувати свою кар'єру. Ще це і закрита карта, що свідчить про те, що багато на даний момент вона не говорить. Може бути пов'язано навіть з її здоров'ям. Ця карта взагалі не говорить про народження дітей", - сказав Макс Гордєєв.

Детальніше про те, які у дружини Потапа можуть бути проблеми зі здоров'ям, експерт не уточнив. Однак підкреслив, що у неї поки що немає і бажання народжувати.

"Якщо імператриця (карта, - ред) говорить про жінку вагітну, то тут стан чіткої позиції Насті, що вона не хоче взагалі в цьому себе поки що реалізовувати", - додав Макс Гордєєв.

Нагадаємо, нещодавно Каменських в міні блиснула довгими ніжками.

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