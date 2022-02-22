Роберт Вайд також показав фото, яке раніше зробив в Україні.

Відомий американський продюсер, сценарист і режисер Роберт Вайд вирішив підтримати Україну в такий нелегкий час і опублікував у своєму акаунті в Twitter фотографію, яку раніше зробив біля Андріївської церкви в Києві.

"Я думав, що піду туди, де відбувається дія, але там незвично тихо. Де всі?",- висловив стурбованість українцями Вайд.

Крім того, він показав і інші знімки з Києва, зроблені дев'ять років тому. Таким постом він підтримав український народ, а також назвав президента Російської Федерації Володимира Путіна - вірусом.

Хто такий Роберт Вайд

Робер Вайд - американський сценарист, продюсер і режисер. Став популярним після роботи над багатьма документальними фільмами і серіалом "Угамуй свій запал".

Також він отримав прайм-тайм премії "Еммі" і був нагороджений премією Гільдії режисерів Америки.

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