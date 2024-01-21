Ісаєнко каже, що завдяки Кіркорову захотів на сцену.

Відомий український актор Андрій Ісаєнко, який отримав визнання після зйомок у фільмі "Кіборги", розповів, коли у нього виникло бажання потрапити у телевізор та хто його до цього спонукав.

В інтерв'ю УНІАН він зізнався, що ще у дитинстві побачив по телевізору Філіпа Кіркорова, який разом з Аллой Пугачьовою співав "Зайка моя". Саме у цей момент у Ісаєнка виникло бажання також стати відомим.

"Тоді ми ще всі разом жили у бабусі. По телевізору йшла якась передача, де Кіркоров співав з Пугачовою пісню "Зайка моя". Чомусь мені захотілося в телевізор. Я не знаю, чому на це повпливав саме Кіркоров, не можу відтворити, що саме відбувалося у моїй голові (сміється). Я просто пам'ятаю той момент, коли захотів стати відомим", - поділився Ісаєнко.

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Він додав, що особисто так і не познайомився з Кіркоровим, та і бажання у нього такого не було. Проте одного разу він його все ж перестрів.

"Я наткнувся на нього, коли після університету їздив до Москви. Я зустрівся з ним біля якогось ресторану, але не одразу зрозумів, що це був саме він", - додав Андрій.

Нагадаємо, раніше відомий продюсер розповів ще одну історію про Кіркорова, коли артисту під час гастролей у Києві довелося зашивати анус.

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