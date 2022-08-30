Павло Алдошин, який відомий за роллю в "Снайпер. Білий ворон" розповів, що пережив за час війни.

Український актор Павло Алдошин, який зараз захищає Україну на фронті, розповів про перший бій з окупантами. За його словами, це було складно. Актор порівняв це з "м'ясорубкою".

"Мій перший бій був у Мощуні. Відразу м'ясорубка. На той момент ми звикли до вибухів, мін, кацапських вертольотів, які над нами періодично шастали. Це полегшило наше перебування там, але це був бій абсолютної міскомунікації. Між підрозділами не було комунікації і це була така "каша", - сказав Алдошин в інтерв'ю "Українській правді".

Він додав, що тоді, на щастя, всі українські військові повернулися на свої позиції. При цьому він зазначив, що найважче на фронті - втрачати своїх.

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"Якщо не хочеш, щоб було боляче, не зближуйся з людьми максимально. У той же час ми всі стоїмо один за одного, тому тримати дистанцію дуже важко. Все інше можна пережити - це час, кров і ресурс", – додав актор.

Нагадаємо, раніше Ада Роговцева показала зворушливе фото з онуком, який з перших днів повномасштабного вторгнення захищає Україну на передовій.

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