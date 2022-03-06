Паша Лі загинув сьогодні, 6 березня.

Сьогодні, 6 березня, російські окупанти обстріляли Ірпінь. Під обстрілами загинув відомий український актор Паша Лі, якому було всього 33 роки.

Раніше Паша вступив в територіальну оборону, щоб захищати свою землю від російських окупантів. Але, на жаль, його життя обірвалося через ворожу кулю.

Ще буквально два дні тому Лі публікував у своїх соцмережах фотографії і писав пости.

"За останні 48 годин є можливість сісти і фото кинути про те, як нас бомблять, а ми посміхаємося, тому що впораємося, і все буде Україна. Ми працюємо!", - це був останній пост актора.

Відзначимо, Паша Лі відомий за ролями в таких фільмах як "Штольня", "Тіні забутих предків", "Зустріч однокласників" та інших.

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