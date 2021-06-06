У Влада Дарвіна народився син.

Український артист Влад Дарвін, який став дуже популярним після кліпу зі співачкою Alyosha на пісню "Ти найкраща", став батьком.

Артист у програмі "Світське життя" зізнався, що вони з дружиною Христиною Марті приховували вагітність і народження дитини майже від усіх.

"Вагітну дружину майже ніхто з моїх друзів не бачив. Ми чекали, ми вивчали, як доглядати за дитиною, ми готувалися і для нас кожен день був особливий. Ми дуже задоволені тим, що ми нікому зайвому про це не сказали", - поділився зірка.

Читайте такожМодель Демі Роуз поділилася з прихильниками спокусливим фото

Також Влад розповів, що хоче, щоб його дитина володіла аж п'ятьма мовами. Крім того, артист розсекретив ім'я свого спадкоємця.

"Я вперше побачив дитину і одразу мені випливла буква "р". Я так відчув. Ніч не спав, шукав всі імена на цю букву і мені здалося, що Рональд — найцікавіше, свіже і сильне енергетичне ім'я. Він зможе приїхати в будь-яку країну світу і його будуть називати Ронні", - розповів новоспечений батько.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич