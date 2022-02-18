Композиція вийшла у восьму річницю початку штурму Майдану "Беркутом".

Український музикант і продюсер Саша Чемеров презентував нову пісню "Кращий з кращих". Трек присвячений трагічним подіям Революції Гідності.

Композиція була опублікована на відеохостингу YouTube на каналі "Sasha Chemerov".

Дата прем'єри обрана не випадково, адже саме 18 лютого 2014 року "Беркут" і "тітушки" почали штурм Майдану, через що за день загинули 22 людини, ще тисячі отримали поранення.

"Цією піснею я приєднуюся до проекту "Так працює пам'ять". Проект, ініційований українським журналістом, режисером і письменником Русланом Горовим, в рамках якого українські музиканти шанують своїми піснями пам'ять дані Дідика, 15-річного хлопчика активіста, який став жертвою теракту під час маршу єдності в Харкові в лютому 2015 року", - написав Чемеров в описі до своєї пісні.

Музикант розповів, що дану пісню він вирішив видати ще 8 років тому, проте тоді вона "пройшла повз слухачів". І ось зараз Чемеров зрозумів, що настав ідеальний момент для неї.

"Спасибі за посвячення. Це так важливо - бути людьми", " Люблю дуже цю пісню. Саша, спасибі", "Приємна печаль для вух!", "Мені не вистачає шуму площі в кінці", - пишуть коментатори під відеозаписом.

Нагадавши, "Бумбокс" випустив офіційний реліз пісні "Любила", яку виконав разом з фронтменом гуртів "Димна Суміш" та The Gitas Олександром Чемеровим.

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