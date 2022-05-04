Український комік та друг президента розповів про знайомих, які залишилися на окупованих територіях в Луганській області.

Український гуморист Євген Кошовий розповів, що на окупованих територіях Донбасу у нього залишилися знайомі. Зокрема він згадав однокласника, який зараз із сином ховається від призову, розпочатого незаконною "владою республік". Цим Кошовий поділився в інтерв'ю "ЖВЛ".

"У нас там залишилися близькі. Там однокласники є, вони вже дорослі люди… Оскільки в так званій "ЛНР" примусова мобілізація, то один з них ховається із старшим сином десь, щоб їх не забрали", - повідомив Кошовий.

Він зазначив, що інформація про те, що людей призовного віку на окупованих територіях примусово забирають і змушують воювати проти України - правда.

"Виходить людина призовного віку в магазин, під'їжджає бус і набиває повний склад "призовників" так званих, і їх відправляють сюди "на м'ясо". Тим, хто прийшов сюди після 24-го (24 лютого, коли РФ повномасштабно вторглася на територію України, - ред), по 18 років. І всі ці 8 років їх запевняли, що ми "бандерівці", "неонацисти" і все таке", - зазначив Євген Кошовий.

Нагадаємо, раніше Кошовий розповів про спілкування з Зеленським під час війни.

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