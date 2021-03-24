Віктор Сарайкін намагався отруїтися.

Популярний актор Віктор Сарайкін, який зіграв у серіалі "Слуга народу" розповів, що хотів покінчити життя самогубством.

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Про це повідомляє ЖВЛ.

У 80-х роках після армії він не зміг швидко знайти роботи. І одного разу по п'яні він зважився на самогубство. Актор наковтався таблеток.

Але тоді його врятував син Матвій, який прийшов додому і побачив батька лежачим на підлозі.

"Я випив всі таблетки. Я думав, я помру. Саме, коли Ніна (дружина Сарайкіна, - УНІАН) приїде, - мене поховають, вийде заміж і буде жити щасливо. Я не буду їй заважати", - розповів артист.

Хто такий Віктор Сарайкін:

Народився 6 квітня 1959 року в місті Магнітогорську Челябінської області в сім'ї глухонімих

Після закінчення інституту був запрошений в Московський драматичний театр на Малій Бронній, але протримався там всього п'ять днів, бо без прописки в Москві не мав права працювати там. Довелося перебиратися до Києва, до батьків дружини

Вже після того, як Віктор перебрався до Києва, його забрали на строкову службу до лав Радянської Армії, служба проходила в залізничних військах

У 1995 році також спільно з дружиною перейшов до Київського театру імені Лесі Українки

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Автор: Діана Могилєвич