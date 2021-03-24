Сарайкін хотів померти / facebook.com

Популярний актор Віктор Сарайкін, який зіграв у серіалі "Слуга народу" розповів, що хотів покінчити життя самогубством.

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Про це повідомляє ЖВЛ.

У 80-х роках після армії він не зміг швидко знайти роботи. І одного разу по п'яні він зважився на самогубство. Актор наковтався таблеток.

Але тоді його врятував син Матвій, який прийшов додому і побачив батька лежачим на підлозі.

"Я випив всі таблетки. Я думав, я помру. Саме, коли Ніна (дружина Сарайкіна, - УНІАН) приїде, - мене поховають, вийде заміж і буде жити щасливо. Я не буду їй заважати", - розповів артист.

Хто такий Віктор Сарайкін:

  • Народився 6 квітня 1959 року в місті Магнітогорську Челябінської області в сім'ї глухонімих
  • Після закінчення інституту був запрошений в Московський драматичний театр на Малій Бронній, але протримався там всього п'ять днів, бо без прописки в Москві не мав права працювати там. Довелося перебиратися до Києва, до батьків дружини
  • Вже після того, як Віктор перебрався до Києва, його забрали на строкову службу до лав Радянської Армії, служба проходила в залізничних військах
  • У 1995 році також спільно з дружиною перейшов до Київського театру імені Лесі Українки

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Автор: Діана Могилєвич