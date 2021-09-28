За його словами, в якийсь момент він був навіть готовий зробити цим жінкам відповідну пропозицію, але в підсумку відмовився від ідеї.

53-річний американський актор Вілл Сміт задумався про те, щоб утримувати гарем, серед яких би були зірки Голлівуду.

Про це він розповів виданню GQ.

"Не знаю, звідки у мене виникла ця думка, можливо, вона зі мною ще з підліткового віку, але сама ідея подорожувати з 20 жінками, яких би я любив і про яких би дбав, мені здавалася відмінною", - заявив актор.

Сміт зізнався, що хотів би бачити у своєму гаремі "дівчину Бонда" Холлі Беррі і знамениту американську балерину Місті Коупленд.

За його словами, в якийсь момент він був навіть готовий зробити їм відповідну пропозицію, але в підсумку відмовився від цієї ідеї.

Ідею гарему актор обговорював зі своїм коучем. Сміт стверджує, що опрацювання цієї концепції допомогло йому позбутися емоційного багажу, який він тримав у собі.

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Також голлівудська зірка повідала про секрети свого відкритого полігамного шлюбу з Джадою Пінкетт-Сміт.

"Ми дали один одному довіру і свободу з вірою в те, що кожен повинен знайти свій власний шлях. І я нікому не пропоную йти тим самим шляхом. Але свобода, яку ми дали один одному, і безумовна підтримка для мене є вищим визначенням любові", - зазначив актор.

Що відомо про сім'ю Вілла Сміта

Вілл Сміт і Джада Пінкетт Сміт виховують двох спільних дітей: 23-річного Джейдена і 20-річну Віллоу. Також у нього є старший син - 28-річний Трей від першої дружини Ширі Зампіно.

У квітні цього року стало відомо, що дочка Вілла Сміта Віллоу зробила камінг-аут як поліаморка. 20-річна актриса і співачка розповіла, що вона перебуває у відносинах, в яких партнери дозволяють один одному заводити романтичні зв'язки на стороні.

Автор: Віолетта Орлова